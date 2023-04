Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron este martes a Jesús Óscar Navarro Garate, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por un probable desvío de 142 millones 440 mil pesos en contra del organismo.

El hoy detenido desempeñó este cargo en julio de 2020, en lugar de René Gavira Segreste, quien fue vinculado a proceso por probables actos de corrupción.

Gavira fue señalado por autorizar adquisiciones ilícitas con recursos públicos. El 12 abril del 2022 fue vinculado a proceso por supuesta responsabilidad en el uso ilícito de atribuciones y facultades.

El 2 de abril de este año, un juez vinculó a proceso al empresario Fernando Hiram Zurita Jiménez por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de los desvíos en Segalmex.

Desfalco multimillonario a Segalmex

Con este resultado sumaban 11 personas vinculadas a proceso relacionadas con el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa quedando internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, y otorgó tres meses como plazo de investigación complementaria.

La FGR detalló que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), obtuvo la vinculación a proceso en contra de Fernando “N”.

Cabe señalar que han sido detenidos Carlos Antonio Dávila Amerena, ex jefe jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Linconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro.