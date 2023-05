Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, hoy en día, han quedo en libertad cinco mil 791 personas que permanecían en centros penitenciarios y que fueron beneficiadas con el programa de preliberaciones y amnistías.

En el Informe de Seguridad, la secretaria detalló que, de las cinco mil 791 personas liberadas, cinco mil 542 son mujeres, adultos mayores, personas con enfermedad crónico-degenerativas, indígenas que cumplieron con los requisitos de ley, y 249 personas liberadas por amnistías.

Detalló que las personas beneficiadas no cometieron delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, que no tienen un traductor o han enfrentado dificultades. “Se trata de hacer justicia”, dijo.

“El total de preliberaciones y amnistías se llevan es de cinco mil 542 en conjunto desde que inició este programa, en donde se atienden también a adultos mayores a personas con enfermedades crónico degenerativas y aquellos que completan también con los requisitos de la ley; se llevan 249 amnistías.

“En total, desde el inicio del programa en el 2021, se han quedo en libertad cinco mil 791 personas, que permanecían en centros penitenciarios en México”, indicó.

En Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez detalló que en este tema de preliberaciones también se trabaja con el área jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad.