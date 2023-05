Piden a “corcholatas” no calentarse por el 2024

El dirigente de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a las “corcholatas” a “no calentarse” pensando en la elección del candidato a la presidencia en 2024, y que mejor este mes se concentren en promover a sus abanderados a la gubernatura del Estado de México y de Coahuila.

En conferencia de prensa hizo un llamado al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López; a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; al canciller Marcelo Ebrard; al senador Ricardo Monreal; y al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña; a que acudan a eventos, principalmente en Coahuila, sin violar la ley electoral.

“Ahí está la invitación para que no se calienten con el 24. Les llamo a que dejen también en este mes que queda de mayo, las actividades que han tenido ellos y sus equipos, y mejor, que los manden a Coahuila. Todos los equipos que andan pintando bardas, haciendo eventos y reuniones. No, vamos a concentrarnos, no perdamos el foco, no nos distraigamos y concentrémonos en el triunfo Coahuila y en el Estado de México”, subrayó el líder morenista.

Respecto a la solicitud del canciller Marcelo Ebrard para definir los tiempos y reglas para definir al candidato, como la separación del cargo, señaló que primero se debe ganar en las elecciones locales.

Mario Delgado detalló que ya se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, además de que espera reunirse durante esta semana con el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Destacó que la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con cuatro de los aspirantes fortalece la unidad del movimiento, y que representa un buen mensaje para la militancia y el movimiento.

Llaman a “no colgarse” de la 4T

Además, el dirigente de Morena deslindó al partido de las recientes agrupaciones políticas nacionales que se registraron ante el INE, y señaló que no permita que “se cuelguen” de conceptos de la Cuarta Transformación ni que funcionen como grupos de presión para los procesos electorales.

Entre las agrupaciones están: Que Siga la Democracia, Humanismo Mexicano, Alianza Patriótica 4T, 5 de Mayo Movimiento Reformador AC, Frente por la Cuarta Transformación y Demócrata Liberal; las cuales han mostrado simpatía por la Cuarta Transformación.

Mario Delgado consideró incongruente que estos simpatizantes formen agrupaciones políticas como si no tuvieran espacio es Morena.

“Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya ocupaciones políticas, pero no nos gusta ver que se cuelguen de los nombres o de los conceptos de nuestro movimiento. Porque si quieren participar en el concurso de la Cuarta Transformación, pues que participen en Morena”, señaló.