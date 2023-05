“Mis hijos no son corruptos”, dice AMLO

Al manifestar que “mis hijos no son corruptos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es “rotundamente falso” y que es una calumnia el reportaje que presentó un periodista en su noticiero, en el que afirma que amigos de Andrés López Beltrán, hijo del ejecutivo Federal, se han beneficiado de contratos de los proyectos que se construyen en los terrenos del llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco.

También el miércoles Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, tiene como domicilio particular en el país una casa en Coyoacán que es propiedad de la asistente personal de la directora de un periódico de circulación nacional, medio que se afirma ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio, que superan los 750 millones de pesos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal afirmó que les ha recomendado a sus hijos que “aguanten” y que no caigan en provocaciones.

“Deben de existir (estos contratos) pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con el periodista (…) Vean el reportaje no es nada, es calumnia”, dijo.

“El miércoles fueron a la casa donde vive José Ramón, o sea, a esperarlo ahí, es un acoso, pero tampoco. Yo les he dicho a mis hijos, aguanten no caigan en nigua provocación”, señaló.

“¿Son amigos de sus hijos?”, se le preguntó.

“Sí algunos, pero hagan la cuenta y vean el reportaje no es nada es una desesperación. Es calumnia”, contestó.

No hay ningún cártel de la droga protegido

En otro tema, al ser cuestionado sobre una carta de los hijos de Joaquín “el Chapo2 Guzmán conocidos como Los Chapitos, en la cual se deslindan de producir y comercializar fentanilo, López Obrador evitó hablar.

“Supimos hoy en la mañana en la reunión de Seguridad de esa carta, a la que hace referencia, no conozco el contenido, lo trataron en el gabinete de seguridad. Nosotros sobre eso no opinamos”, comentó.

La carta que enviaron los hijos de Joaquín Guzmán a las autoridades de Estados Unidos señala que las acusaciones en su contra son mentiras, que no son los líderes del Cártel de Sinaloa y que existen otras organizaciones que usan su nombre para delinquir.

Biden envió carta de agradecimiento

También López Obrador dio a conocer que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le envió una carta de agradecimiento por la cooperación en materia de seguridad.

El titular del Ejecutivo dijo que la misiva está fechada el 3 de mayo, un día después del encuentro con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, en Palacio Nacional, en la que hablaron principalmente de atender el fenómeno migratorio, además del combate al tráfico de drogas y armas.