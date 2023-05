Condenan ataques contra hijos de López Obrador

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aseguró que los “conservadores” están tan desesperados que acosan y atacan a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales el responsable de la política interna del país criticó que a pesar del financiamiento que han recibido durante todo el sexenio, los “conservadores” no construyeron más que mentiras y calumnias.

“Los conservadores desperdiciaron todo el sexenio en la mentira y en la calumnia, y a pesar de todo el financiamiento extranjero que reciben, no construyeron nada.

“Hoy están tan desesperados, que acosan y atacan a la familia del presidente.

“Están moralmente derrotados”, escribió el titular de la Secretaría de Gobernación en su cuenta de Twitter.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, salió en defensa de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de las críticas que han recibido en medios de comunicación y red sociales.

El líder parlamentario sostuvo que las versiones que pretenden involucrar a dos de los hijos del mandatario en presuntas conductas ilegales son producto de la lucha política por la sucesión presidencial.

Sobre la supuesta red de corrupción de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, que habrían obtenido contratos por más de 100 millones de pesos, Ricardo Monreal recordó que en su larga carrera política ha sido víctima en el pasado de intrigas, de expedientes y de persecución, por lo que “soy de la idea de que debe de verificarse la información”.

Respecto a la casa que habita José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Monreal Ávila afirmó que aparentemente es arrendada.

“Es un acto privado y todos tenemos derecho a la privacidad. Él no es funcionario. Es un ciudadano que merece respeto en su privacidad. Yo vi la casa, porque ha sido muy difundida. Es una casa clase media en una colonia clase media, rentada, y que no hay nada indebido en rentar una casa, no es ilegal. No es la Casa Blanca de 70 millones de pesos. (…) Tampoco hay ningún delito en que rente una casa, de quien sea. Me parece, pues, que es parte de todo lo que va a venir en el futuro. La campaña política 2024 ya inició”, remarcó.