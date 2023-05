El senador Ricardo Monreal Ávila se mostró contento y satisfecho luego de su reconciliación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras dos años de distanciamiento.

En conferencia de prensa, el líder de Morena en el Senado afirmó que el del pasado viernes en Palacio Nacional fue un “reencuentro afortunado”, por lo que refrendó su lealtad al primer mandatario. “Prefiero ser nada a traicionarlo”, sostuvo.

Destacó que en la reunión con los senadores de la 4T, el presidente fue muy generoso con él. “Su gesto deferente y amable después de dos años me hace responderle con la misma actitud. Nobleza obliga”, subrayó.

Recalcó que respeta al presidente y frente a todas las especulaciones que se han desatado, puntualizó que “sí estoy planteando la reconciliación en sectores diversos, incluso, contrapuestos con nuestro movimiento, cómo no iba a hacerlo con el presidente que es fundador del movimiento, al que he acompañado durante 26 años”.

“He dicho y sostengo que como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente, al licenciado López Obrador, prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, a quien reconozco y he caminado larga travesía de 26 años”, subrayó.

Disputa electoral

Luego de que coordinadores del bloque de contención lo acusaron de mentir y advirtieron que ya le perdieron la confianza, Monreal Ávila, insistió en que todos los senadores fueron convocados a la última sesión en la sede alterna de Xicoténcatl y atribuyó las críticas de la oposición a la disputa por la Presidencia de la República en 2024.

Admitió que dentro de su bancada también enfrenta oposición, por lo que reconoció que “esta es mi época más mala” de los últimos cinco años.

Explicó que la falta de comisionados del INAI rompió el diálogo y detuvo la negociación con la oposición para sacar adelante otros nombramientos.

“A lo mejor esta es mi época más mala de los cinco años, de mayor debilidad, lo acepto, pero yo siempre me crezco ante el castigo”, expresó.