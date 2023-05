Ebrard recibe doctorado honoris causa

El canciller Marcelo Ebrard recibió este lunes el doctorado honoris causa por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), como un reconocimiento por su trayectoria en el servicio público.

En la ceremonia, a la que asistieron legisladores cercanos y conocidos del funcionario, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se debe fortalecer la administración pública basada en el mérito, y no en concesiones políticas.

“Desde luego la política influye, es base primordial de la integración de las administraciones y de la orientación y propósito de la administración en cada caso, pero el servicio civil lo tenemos que extender en las muy diferentes áreas especializadas que tiene el Gobierno de México, un país con 130 millones de habitantes”, apuntó.

“Decir que el servicio público es el corazón, la esencia, el determinante del bien común, de los intereses comunes y generales, y de las causas más importantes de México”, añadió.

El canciller sostuvo que la administración pública es el compromiso con el pueblo, el país y su grandeza.

En cuanto al reconocimiento, expresó que significa un compromiso fuerte, importante, profundo, para hacer todo mejor todos los días: “Defender mejor a nuestro país, cumplir no solo con lo que nos establecen las leyes y los programas, sino buscar en todo, el engrandecimiento de México, que [el país] alcance su grandeza porque ese es el destino nacional”.

Pide prudencia a gobernadores

El canciller Marcelo Ebrard señaló que las gobernadoras y gobernadores tienen que actuar con prudencia, y si quieren apoyar a alguna de las “corcholatas”, lo mejor es que pidan licencia.

“¿Tú quieres coordinar una campaña? Pues pídete una licencia. Está bien, pero hay que irse. Martha Delgado me dijo: ‘Yo quiero coordinar tu campaña; no se puede aquí, me voy, perfecto’. Eso se vale. Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas”, manifestó.