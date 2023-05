Morenistas llevan féretros con imagen de ministra

Vestidos con toga y birrete, los morenistas ingresaron al Centro Histórico con los ataúdes. Cortesía

Simpatizantes de Morena colocaron féretros con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y del ministro Alberto Pérez Dayán, durante un mitin “contra la corrupción” en el Poder Judicial Federal, encabezado este sábado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, frente a la sede de la SCJN en el centro de la capital del país.

Vestidos con toga y birrete, los morenistas veracruzanos ingresaron al Centro Histórico con los ataúdes a los que les colocaron foto de los ministros mencionados y las siglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Incluso llevaron una cruz de madera que textualmente decía: “Ministra Piña. Ministro Dayán. E.P.D”, así como pancartas con las siguientes leyendas: “Se venden piñas baratas”, “Corte de Piña Podrida”.

Cabe destacar que los manifestantes cargaron un ataúd con un sujeto dentro que portó una máscara con la imagen de la ministra Piña Hernández y una cruz de madera, además de una pancarta con las imágenes del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam; el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte; el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; y de la presidenta de la Corte que decía: “De Tín Marín de do Pingüe. ¿A cuál criminal liberaré?”.

En el transcurso de las horas se calentaron los ánimos y simpatizantes de Morena golpearon a dos periodistas de Radio Fórmula, mientras realizaban un mitin del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).