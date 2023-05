Luego que se revelara que fue espiado con el programa Pegasus, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunió este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y con gobernadores de Morena y partidos afines para revisar el avance de los programas sociales.

El subsecretario llegó el miércoles al recinto histórico alrededor de las 10:00 horas y se retiró poco antes de las 13:00 horas.

A su salida de Palacio Nacional, el subsecretario evitó responder preguntas de la prensa sobre el espionaje que sufrió, y se retiró.

AMLO niega espionaje a Encinas

El martes, el presidente López Obrador rechazó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya “espiado” al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y dijo que cuando supo en voz del funcionario del presunto espionaje, le recomendó que no le diera importancia.

¿Tiene la certeza que no fue la Sedena?, se le preguntó en su conferencia de prensa.

-“No, nosotros no espiamos, no somos iguales, no torturamos y en este gobierno no hay masacres y se respetan los derecho humanos”.

Aseguró desconocer si se usó el malware Pegasus –usada para espiar los teléfonos celulares- en el caso del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.

Una investigación periodística del diario The New York Times reveló que Alejandro Encinas Rodríguez fue espiado a través del sistema Pegasus mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del Ejército mexicano.