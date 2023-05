Cierran campaña candidatas para la gobernatura

Con promesas de triunfo, las dos candidatas más fuertes para la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, candidata por la coalición “Va por el Estado de México” (PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza) y la de la alianza “Juntos Hacemos Historia” (PRD, PT y PVEM), Delfina Gómez Álvarez, cerraron su campaña electoral.

Alejandra del Moral en Toluca

Frente a más de 30 mil personas, Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición “Va por el Estado de México” afirmó lo siguiente: “(…) contra viento y marea, contra todo pronóstico, este arroz ya se coció y el 4 de junio será como lo visualizamos desde el primer minuto. ¡Vamos a ganar!”.

Arropada por la militancia de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, llamó a la gente a no bajar la guardia, no ceder un milímetro, pues en 55 días de campaña sin descanso, han construido el triunfo que, aseguró, “no es cerrado sino contundente, un logro que simplemente no tiene duda, vamos por votos, votos y votos”.

“Saben cómo hacerlo, salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan esta tierra mexiquense“, enfatizó ante los ex gobernadores mexiquenses Eruviel Ávila, Emilio Chuayffet, César Camacho, así como gobernadores y alcaldes panistas de otras entidades, también militancia perredista; los dirigentes de los partidos estatal y nacional del PRI, Alejandro Moreno y Eric Sevilla, respectivamente; del PAN, Marko Cortés y Anuar Azar; del PRD, Jesús Zambrano y Agustín Barrera.

Cierre de Delfina Gómez

En tanto, la candidata a la gubernatura del Estado de México de la alianza “Juntos Hacemos Historia”, Delfina Gómez Álvarez, dijo que “en casi 100 años el pueblo mexiquense elegirá libremente a un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, por lo que el cambio llegará a la entidad movida “por el amor y el deseo de que las cosas mejoren, pues los habitantes aguantaron un siglo de abandono”.

“El pueblo de México, el pueblo del Estado de México es grande por sus pueblos originarios, por sus mujeres, por sus hombres, por sus jóvenes, el pueblo mexiquense merece un homenaje por su resistencia y heroicidad, porque aguantamos un montón; pero hay que reconocer que, a pesar de todo el daño que nos hicieron, este pueblo no guarda rencor en su corazón ni odio, ni de venganza”, dijo en la capital del Estado de México, en el primero de los cuatro cierres de campaña regionales que tendrá.

Ante miles simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los cuales integran la alianza “Juntos Hacemos Historia”, la senadora con licencia dijo sentirse emocionada por las muestras de afecto que recibió desde que fue designada como la abanderada de la 4T en la entidad mexiquense y que llegó la hora de mejorar la situación de los habitantes el próximo domingo.

Perredistas y priistas se lanzan sillas

Presuntos simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) protagonizaron un pleito previo al inicio del evento de cierre organizado en Toluca de la candidata a gobernadora del Estado de México, por la coalición “Va por el Estado de México”, Alejandra del Moral Vela.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, a la Plaza de los Mártires llegaron los simpatizantes de las aspirantes a gobernar la entidad mexiquense, cuando se observa que militantes tanto del PRI como del PRD se pelean y toman las sillas instaladas —desde el sábado— para este evento en el primer cuadro de Toluca.