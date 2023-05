El senador Dante Delgado, reveló que Movimiento Ciudadano tendrá candidato presidencial en el mes de diciembre y refrendó que su partido no irá en alianza con Va por México.

Entrevistado en la Ciudad de Puebla, detalló que previo a elegir a su candidata o candidato, están realizando una serie de seminarios para nutrir su plataforma y programa de gobierno.

El líder naranja rechazó las acusaciones del PRI en torno a que MC le hace el trabajo sucio a Morena y señaló que el tricolor ha perdido todas las gubernaturas, por lo que su proyecto no tiene futuro: “Están pidiendo que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto que no ha tenido ningún destino en nada, hasta en lo que presumen que lograron, tampoco lo lograron. El problema es que están acostumbrados a la mentira y el engaño, y eso es lo que ya no quiere la sociedad nacional”.

Dante Delgado señaló que para ganar la presidencia la República se necesita partir con al menos 10 puntos, y aseguró que las encuestas dan a MC hasta 23 puntos de inicio.