Obrador apoya "pacto de paz" para México

"Claro que la apoyamos", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la propuesta de Delia Quiroga, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, de buscar un "pacto de paz" con organizaciones criminales para erradicar los casos de desaparecidos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador exhortó a los integrantes de grupos de la delincuencia organizada a que recapaciten, que no actúen de manera violenta y a "comportarse como buenos ciudadanos".

"Estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos", sostuvo.

Pueblo decidirá

Y al ser cuestionado sobre las próximas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo domingo el pueblo decidirá entre dos proyectos de nación.

El jefe del Ejecutivo señaló que por más que ataquen sus adversarios, lo único que hacen es exhibirse y perder credibilidad porque "ya la gente lo que hace es apagar el noticiero, no verlos, no escucharlos, no enojarse".

En otro tema, López Obrador atribuyó a los conservadores el espionaje telefónico que habría sufrido Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

"No fue el Gobierno Federal, no fue el Ejército, no fue el sistema de inteligencia; seguramente, si lo intervinieron, fueron los mismos de siempre, estos conservadores autoritarios, queriendo confundir", dijo López Obrador.

Condena agresión de perro

Así también, condenó la agresión que sufrió un perro en Tecámac, Estado de México, al señalar que casos como este no deben de admitirse, por lo que llamó a hacer conciencia sobre el amor a los animales.

"Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y del amor a los animales", remarcó.

Y a pregunta expresa de un youtuber, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la columnista Denise Dresser no representa al Gobierno de México en su trabajo periodístico que realiza en Ucrania y la señaló de utilizar de manera "ilegítima" la credencial de acreditación que le dio Comunicación Social de Presidencia para ingresar a las conferencias mañaneras.

El mandatario federal manifestó que "sería el colmo que la señora nos represente", descartando que se vaya a iniciar alguna acción legal por el uso incorrecto de la acreditación, "pues sería convertirla en mártir y se rasgarían las vestiduras".

Reunión con asesora

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, se reunieron la tarde de ayer en Palacio Nacional.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que los temas que se tocaron en este encuentro fueron migración y desarrollo.

Al encuentro también llegaron el canciller Marcelo Ebrard y Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos.

Por igual se vio llegar al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); y el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina (Semar). Así como Marath Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; además del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.