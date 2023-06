El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en su poder una grabación de audio de una reunión en 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce haberse llevado un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán, informó CNN.

La cadena estadounidense señaló que varias fuentes le confirmaron la existencia de dicha grabación, realizada en el verano de 2021, y que muestra que Trump no solo sabía que había retenido material clasificado después de dejar la Casa Blanca, sino que quería compartir la información en su poder, pero no lo hacía porque era consciente de que al ya no ser presidente no tenía la capacidad de desclasificar el documento.

CNN dijo no haber escuchado la grabación, pero que sus fuentes sí lo hicieron. La reunión, ocurrida en julio de 2021, habría tenido lugar en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, y en ella participaron, además de Trump, dos personas que trabajaban en la autobiografía del exjefe de gabinete del exmandatario Trump, Mark Meadows, entre otros.

La grabación ha generado tal interés que, señala CNN, los investigadores interrogaron ya sobre el tema a Milley.

Trump ha dicho que desconocía que los materiales que se llevó de la Casa Blanca eran clasificados.