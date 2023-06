Llaman a tener la arrogancia de votar en libertad

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los electores del Estado de México y Coahuila a votar en conciencia y recibir dinero por su voto, si “tienen mucha necesidad”.

“Decirle a la gente que tenga la arrogancia de sentirse libres, y que quien vaya a decirles, te doy esto, lo manden al carajo. Y si tienen mucha necesidad, una mentira piadosa, decirles sí, no te preocupes, ahí vamos a estar, pero a la hora de la hora, y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones. Que la despensa, que ahí están los 500, los mil, los cinco mil, sí cómo no, no te preocupes, vota libre, y toma tu Champotón”, dijo.

Refirió que espera que las elecciones transcurran en paz este próximo fin de semana, y envió un mensaje a los electores: “Que voten por el que les dicte su conciencia”.

“Hay que dejar a la gente que decida con libertad, tenerle confianza. Yo espero que todo transcurra en paz este fin de semana, con tranquilidad y hay que estar muy optimistas”, comentó.

Recomienda a “corcholatas” lealtad al proyecto

Y al manifestar que los aspirantes de Morena para la candidatura de 2024 van arriba a las encuestas, López Obrador garantizó que en la sucesión habrá “continuidad con cambio”, por lo que les recomendó lealtad al proyecto y seguir con el combate a la corrupción.

Aseguró que acabar con la corrupción es lo que produce bienestar, paz y felicidad a la población.

Medidas fiscales en toda la frontera sur

Y al ser cuestionado sobre el decreto de la frontera sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, por decreto, es una zona libre de impuestos, similar a la norte, en la que no se pagan impuestos por los productos que se adquieren.

“Estamos impulsando desde hace dos años, todo el comercio en la frontera sur y ya se dictaron medidas fiscales en toda la frontera, y el propósito es que Chetumal vuelva a ser lo que antes. Era, en cuanto a comercio, Chetumal era una zona libre, franca, entonces se podía ir a comprar mercancías, no se pagaban impuestos y se conseguían mercancías baratas”, dijo.

En conferencia de prensa, comentó que emitió el decreto porque cuando se firmó el acuerdo de libre comercio con Belice, se canceló dicha política. “Por eso hay que ver con cuidado los acuerdos comerciales”, indicó.

Así también, aseguró este viernes que el Tren México-Querétaro es un proyecto estratégico y necesario, y el cual confió en que se pueda materializar.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que ha estado en pláticas con la empresa Canadian Pacific Kansas City para que se analice la posibilidad de crear un tren de pasajeros y de carga, pues señaló que la carretera está “saturadísima” y no se puede seguir ampliando.