Siete estados lideran robo de arte sacro en el país

Aunque el robo de arte sacro no es un problema reciente, la actual administración ha hecho poco por resolver este problema. El Universal

El robo de arte sacro es un delito muy vigente en México, así lo demostró la solicitud de información con el número de folio 330018323000421 hecha en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el 3 de mayo pasado, que le requirió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el número total de denuncias realizadas en todo el país por robo o saqueo de arte sacro de 2015 a 2023.

De acuerdo con la información entregada, en ese periodo se registraron 29 denuncias que corresponden a siete estados del país: Puebla, con siete denuncias; San Luis Potosí y Tlaxcala, con cinco denuncias respectivamente; y Guanajuato, con cuatro denuncias. Las otras entidades son Estado de México, también con cuatro denuncias, además de Zacatecas con tres y Michoacán con una.

La información entregada, en algunos casos, específica las denuncias por año, así como el número de piezas robadas y el lugar de los hechos. Destaca un caso de Guanajuato, el del templo de San Isidro Labrador, en el municipio de San Luis de la Paz, en donde se reportó en 2016 la pérdida de una pintura al óleo sobre tela de lino titulada “San Isidro Labrador”, así como dos campanas de cobre con varios metales.

La información agrega que la carpeta de investigación nunca fue resuelta, sin embargo, las piezas fueron encontradas en una camioneta, cerca de una gasolinera del mismo municipio, por lo que las piezas fueron devueltas al templo.

Otro robo se reportó en 2017 en San Miguel de Allende, en el templo que también lleva el nombre de San Isidro Labrador. En ese caso se sustrajeron un óleo sobre lienzo, dos figuras de Cristo grandes, una cruz de ánimas con relicarios, un Cristo con cruz del siglo XIX y una figura de la Virgen María, además de una naveta con una cuchara. La denuncia no ha sido resulta.

Otro robo se reportó en 2018, en la parroquia de Antonio de Padua, en Celaya, donde se reportó la pérdida de una pintura al óleo sobre tela del lino, titulada “Ánimas del Purgatorio” y que representa a los arcángeles san Miguel, san Francisco y san Antonio. La denuncia no se ha cerrado.

En ese mismo año, dos campanas de fines del siglo XIX fueron robadas del templo de la Virgen de Guadalupe, que está ubicada en la localidad Begoña, perteneciente al municipio de Doctor Mora, Guanajuato. La denuncia sigue en proceso de investigación.

Otro caso es Tlaxcala, que solamente compartió el número de denuncias por año: en 2017 se registró una denuncia y hasta 2021-2022 se registraron dos denuncias por año.

En el caso de Puebla, que es la entidad que más denuncias registró, no se compartió información detallada sobre las piezas robadas o los años en que se interpusieron las denuncias. Sin embargo, se reportó que de las siete denuncias, cinco fueron resultas y dos se encuentran en proceso.

En Zacatecas se reportaron tres denuncias, de las cuales dos se determinaron en la categoría de Archivo Temporal; las restantes se encuentran en integración de carpeta de investigación.

En el Estado de México solo se informó que de 2015 a 2023 se realizaron cuatro denuncias por saqueo de arte religioso y que ninguna de estas denuncias ha sido resuelta.

También destaca Michoacán, que en 2015 reportó el robo del Niño Dios de la Virgen del Carmen que data del siglo XIX y que se encontraba en el templo de San Jerónimo Purenchecuaro, ubicado en el municipio de Quiroga. La información añade que la denuncia se integró a una carpeta de investigación.

Un caso particular es Morelos, que no ha registrado denuncias de 2015 a la fecha, pero añade que en 2022 se recuperó la escultura de San Antonio Padua, la cual fue robada en 2002 y trasladada a Estados Unidos. Autoridades del INAH informaron en noviembre pasado que la histórica pieza fue encontrada en Dallas, Texas.

Del resto de los estados del país, entre los que destacan Chiapas, Guerrero, Jalisco y Tabasco por su gran diversidad de templos y parroquias virreinales, se reportó que no hubo ninguna denuncia por robo de arte sacro. Asimismo, la respuesta de Transparencia no incluye información sobre la Ciudad de México, tampoco especifica si se cuenta o no con ella.

San Luis Potosí, un caso particular

Uno de los casos que más llaman la atención es el de San Luis Potosí, que de 2015 a 2023 registró cinco denuncias. De acuerdo con información de Transparencia, en 2020 se reportó el robo de la pintura “El Calvario”, que se encontraba en el templo de San Francisco de Asís, en la capital del estado.

En ese año, el Museo de Arte Sacro sufrió varias pérdidas, pero no se especificó cuántas obras o piezas fueron robadas.

En marzo de 2021, también en el templo de San Francisco de Asís, se registró el robo de seis pinturas al óleo, entre las que destacan obras de los pintores Zacarías González Velázquez y Manuel de la Cruz Vázquez.

Pero en entrevista para El Universal, fray Gerardo, guardián de templo de San Francisco de Asís —que llegó a la capital potosina hace poco más de cinco años—, precisó que fue en noviembre de 2021 la sustracción de siete —no seis— cuadros al óleo que retrataban pasajes de la vida de san Francisco y que estaban en una bodega al interior de la iglesia y el convento.