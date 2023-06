Destacan positiva conversación con consejeros del INE

Tras su reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la democracia en México debe de establecerse para siempre y para que nunca en México haya “‘krátos’ (poder) sin ‘demos’ (pueblo)”.

En su cuenta de Twitter, en donde se difundieron un par de fotografías del encuentro que se llevó a cabo en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que sostuvo una “buena conversación” con los consejeros del órgano electoral.

“Sostuvimos una buena conversación con los consejeros del INE. La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más ‘krátos’ (poder) sin ‘demos’ (pueblo)”, escribió en la red social.

“Corcholatas” no tienen prohibido ir a medios “conservadores”

Así también, el mandatario de la nación abundó que los aspirantes presidenciales de su movimiento no tienen prohibido asistir a “medios reaccionarios o conservadores” como lo estableció el Consejo Nacional de Morena, pues no es una medida obligatoria.

“Está prohibido prohibir, evita si puedes. No es obligatorio, no, no es prohibir, sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios de manipulación están al servicio de la oligarquía”.

Y rechazó que el Consejo Nacional de Morena esté violando la ley electoral y la Constitución al anunciar las reglas para elegir a su precandidato o candidata presidencial para 2024, en las que incluye que puedan realizar mítines por más de 70 días.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que no se está eligiendo a precandidatos presidenciales, sino que se elige a un coordinador de la transformación y quién lo dirigirá.

Decreto para declarar el 30 de junio como Día de la GN

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto para declarar el 30 de junio de cada año como el Día de la Guardia Nacional.

En un anteproyecto que está por emitir López Obrador, recuerda que el 30 de junio de 2019 se realizó el acto de inauguración de la Guardia Nacional, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de la Guardia Nacional el 27 de mayo de 2019.

Confirma que alcaldesa de Tijuana vivirá en cuartel militar

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que por distintas amenazas de grupos de la delincuencia, Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, Baja California, vivirá en un cuartel militar y será protegida por fuerzas federales, pues manifestó que “es mejor prevenir que lamentar”.

El mandatario federal detalló que desde hace dos semanas la alcaldesa Monserrat Caballero decidió mudarse a las instalaciones militares en Tijuana.