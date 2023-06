Monreal se anota a convocatoria de Morena

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, se registró para participar por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

Caminando, arropado por sus huestes que gritaron las consignas “Presidente, Presidente” y “Es un honor estar con el doctor”, arribó a la sede del registro para la candidatura de Morena a la Presidencia, Ricardo Monreal.

Bajo el sol quemante de unos 33 grados, caminando por avenida Patriotismo, en mangas de camisa, caminó tres calles hasta el hotel sede del registro.

En presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recibió el comprobante de su licencia al cargo, así como sus dos propuestas de encuestadoras.

Monreal Ávila dijo estar feliz y entusiasmado de participar en las encuestas para la definición de la coordinación de la defensa de la 4T.

Ricardo Monreal Ávila, aseguró que debido a que financiará sus actividades proselitistas con ahorros propios reunidos a lo largo de su trayectoria como legislador, la suya será “una campaña de tierra, demasiado austera”.

Entrevistado durante su visita a Chihuahua, aun en su calidad de líder de Morena en el Senado y aspirante presidencial, anunció que recorrerá el país en su vehículo y confió en que podrá convencer a la gente para que lo apoye en las encuestas para definir la candidatura presidencial de Morena.

“Yo no tengo dinero, pero tengo muchas ideas; no tengo dinero, pero tengo capacidad y talento; no tengo dinero pero tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo; aunque sea con mi propio vehículo caminaré el territorio”, afirmó.

Despiden con mariachi a Monreal

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la solicitud de licencia presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila para separarse de su escaño, a fin de participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial de 2024.

La licencia concedida surtirá efectos a partir de las 4 de la tarde del próximo viernes 16 de junio.

Al hacer uso de la tribuna por última vez, el político zacatecano aseguró que se va del Senado con las manos limpias, pues ejerció de manera honesta y transparente los recursos públicos de su grupo parlamentario.

“En el desempeño de mi función en esta legislatura solo percibí la dieta de 119 mil pesos, nunca una nota de consumo de restaurante, de avión o de hotel cargado al Senado”, subrayó.