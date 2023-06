Biden acaba discurso de forma confusa

El presidente estadounidense Joe Biden terminó inesperadamente un discurso sobre el control de armas este viernes diciendo: “Dios salve a la Reina, hombre” .

La despedida del presidente de 80 años confundió a los oyentes, incluidos los periodistas en la sala del campus de la Universidad de Hartford en Connecticut.

“Varios de ustedes me han preguntado por qué podría haber dicho eso”, escribió Todd Gillman del Dallas Morning News en un informe grupal que describe el momento. “No tengo ni idea. Otros (...) tampoco tienen idea”.

Más tarde el viernes, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Olivia Dalton, dijo a los periodistas que Biden “le estaba comentando a alguien en la multitud”, sin más aclaraciones.

“God Save the Queen” fue el nombre del himno nacional británico bajo la reina Isabel II, así como una declaración nacionalista habitual durante su reinado de 70 años. Murió en septiembre y fue sucedida por su hijo, Carlos III, revirtiendo el himno y el lema realista a “Dios salve al rey”, registró el medio The New York Post.

El comentario confuso reflejó la pregunta de Biden “¿Dónde está Jackie?” en septiembre pasado mientras buscaba a la difunta representante Jackie Walorski (R-Ind.) a pesar de haber lamentado su muerte e incluso llamar a su familia para ofrecerle sus condolencias un mes antes.

Cuando los reporteros plantearon preguntas sobre la agudeza mental de Biden después de ese error, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre no admitió que el presidente se equivocó al hablar y dijo que Biden estaba buscando a la congresista muerta porque era “lo más importante”.

El discurso de Biden el viernes se centró en su llamado a nuevas leyes para prohibir los rifles semiautomáticos estilo AR-15 y los cargadores de alta capacidad y para responsabilizar a los propietarios de armas por el almacenamiento inseguro de sus armas.

“Si alguno de ustedes condujo hasta el estacionamiento aquí hoy, salió de su automóvil, dejó una llave en su automóvil y viene un niño, de 13 a 14 años, se sube a su automóvil, lo lleva a dar un paseo y mata a alguien, ¿adivinen qué? Eres responsable”, dijo Biden.

Biden expresó su disgusto porque hubo víctimas de la violencia armada “¡todos los malditos días en Estados Unidos!”.