Monreal visita al santo Niño de Atocha

En la víspera del arranque de la contienda interna en Morena, Ricardo Monreal Ávila, uno de los seis aspirantes a la Presidencia de la República por parte del bloque oficial, visitó en su templo al santo Niño de Atocha, en la comunidad de Plateros, en Fresnillo, Zacatecas.

Acompañado de su familia, el senador con licencia acudió al Santuario del Señor de los Plateros para agradecer los favores recibidos y encomendarse al santo Niño de Atocha, del cual es muy devoto.

“No solo confiamos mucho en él, yo nunca he negado mi fe, al contrario, defiendo mi fe y ahora y siempre nos encomendamos a Dios y era una visita obligada no solo porque nací aquí en este lugar, en Plateros, donde se venera al santo Niño de Atocha, sino porque somos devotos de él y ahora en este momento no tengo cargo ni puesto público, soy un ciudadano más.

“Y aunque no lo fuera vendría, venimos siempre y hoy nos sentimos [agradecidos] mi familia y yo, vienen mis tres hijos, Ricardo, María, Kathy, y mis nietos, sus esposos, vienen a dar gracias conmigo para prepararnos mental y espiritualmente a esta responsabilidad que nos toca mañana iniciar en la Ciudad de México”, expuso en entrevista.

Indicó sentirse muy honrado de ser zacatecano, ya que, en toda la historia, “desde González Ortega no había un zacatecano tan cercano a la presidencia, a estos puestos de nivel superior político y que hoy fui a Puebla del Palmar, ahí me quedé, y recorría las calles y decía: ¡qué hazaña hemos hecho juntos en Zacatecas todos! Porque se debe a todos los zacatecanos, ¡qué hazaña la que hemos hecho!, de Puebla del Palmar a estar muy cerca de Palacio Nacional”.

Al expresar que está muy confiado de su participación en esta etapa de su carrera política rumbo a la sucesión presidencial, el exlíder de Morena en el Senado reiteró que buscará aprovechar lo mejor posible los cinco millones de pesos que le otorgará el partido para financiar su recorrido por el país durante las próximas 10 semanas.

“Vamos a usarlos para los efectos para los cuales han sido destinados, que es la difusión de los logros de la Cuarta Transformación y de las asambleas informativas. Voy a recorrer todo el país en los 68 días que nos van a dar para prepararnos a la encuesta final, tengo confianza en la gente”, recalcó.¡