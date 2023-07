Los líderes del PAN, PRI y PRD dieron a conocer a los siete Integrantes del Consejo que organizará el proceso interno del Frente Amplio por México de cara a la elección del candidato opositor en 2024.

Los ex consejeros del INE e IFE, Marco Antonio Baños Martínez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Alejandra Latapi y Rodrigo Morales Manzanares.

Asimismo, la ex consejera del INE, María Teresa González Luna; Juan Manuel Herrero, Juan Manuel Herrero, ex director ejecutivo del Registro Nacional; y la ex consejera electoral de Yucatán, Patricia Mccarthy Caballero.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que son hombres y mujeres que han dado un paso adelante y con su experiencia electoral para que sociedad y partidos corrijamos el rumbo de México.

“Es un proceso inédito que permita involucrar a la sociedad a elegir a una persona que cambie el rumbo en 2024”, apuntó.

En un hotel de Reforma y acompañado de los líderes del PRI y PRD, dijo que son perfiles apartidistas y con una trayectoria intachable.

Mencionó que Armando Tejeda Cid y Raymundo Bolaños serán los consejeros por parte del PAN.