A un año de la derogación de la protección federal conocida como Roe vs. Wade, que permitía la práctica del aborto a toda mujer en territorio estadounidense, la nación está dividida.

“El país continúa muy dividido con este tema y ambas posturas quieren ser escuchadas, pero especialmente las mujeres proaborto, a quienes les quitaron ese derecho en casi todo el país”, dice el analista Hernán Molina.

“Lo interesante es que un asunto de salud pública se ha politizado tanto, que va a influir en los votos para 2024”, añadió.

El presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, visitaron este día el Comité Nacional Demócrata donde participaron, por separado, en diversos eventos al lado de las tres agrupaciones más poderosas de la Unión Americana a favor del aborto y los derechos reproductivos de la mujer.

Students for Life of America (SFLA), Pro Life Partners Foundation, 40 days for Life y Live Action llamaron a sus seguidores.

“Es el momento de mantenernos unidos”, dijo en un comunicado Kristan Hawkins, presidente de SFLA. Representantes de iglesias cristianas han dado a conocer que hay mucho que celebrar.

Un número no determinado de agrupaciones femeninas han estado ayudando a mujeres a trasladarse a estados en EE. UU. o, incluso, a la frontera sur del lado mexicano para poder practicarse un aborto de manera confiable y segura.

“Lo que hacemos es apoyar económicamente y con envío de medicamentos a mujeres en Estados Unidos que viven en estados donde no pueden abortar”, dice la vocera de Red Transfronteriza de Aborto, quien pidió el anonimato.