AMLO agradece asistencia al Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el domingo a los cerca de 250 mil asistentes que el sábado fueron al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar cinco años de su victoria electoral.

“¡Gracias, pueblo!”, escribió en su cuenta de Twitter, en donde difundió un video con imágenes que no se mostraron en la transmisión que hizo el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

Dentro de estas imágenes se observa el momento en que el jefe del Ejecutivo Federal saluda, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a los aspirantes de la candidatura presidencial: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

La videograbación, en donde se reproducen algunos fragmentos de su discurso, inicia con la salida del presidente López Obrador de la Puerta de Honor de Palacio Nacional de la mano de su esposa, y que tras saludar a la Bandera Nacional que portaba la escolta de las Fuerzas Armadas, se dirige a los asistentes al festejo.

En el video se observa que los simpatizantes -la mayoría adultos mayores- lo saludaban portando “Pejeluches”, “Amlitos parlantes”, así como pancartas y en donde algunos aprovecharon para entregarle peticiones.

Al fin de la grabación se observa al presidente López Obrador regresar a Palacio Nacional por la Puerta de Honor y tras saludar al lábaro patrio, junto con su esposa, camina en algunos salones del recinto histórico.

Llama a no apartarse de los ideales y principios

Asimismo, López Obrador llamó al pueblo, así como a militantes y simpatizantes de la cuarta transformación a no apartarse de ideales y principios, porque el movimiento debe sostenerse siempre al lado del pueblo.

López Obrador aseguró que el movimiento está más fuerte que nunca y nadie podrá vencerlo, por ello, recordó dos frases pronunciadas por Benito Juárez y Ricardo Flores Magón, que son la esencia misma de nuestro quehacer político: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada” y “Solo el pueblo puede salvar al pueblo”.

En ese sentido, el mandatario estatal subrayó: “Si se pretende cambiar una realidad autoritaria injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos, no se va a contar nunca con el respaldo de las élites, y por eso es necesario, por convicción y protección política, aliarse siempre y sostenerse siempre con el pueblo.

“El no haberse hecho esta reflexión llevó al fracaso a Francisco I. Madero, un hombre bueno, el Apóstol de la Democracia, víctima de la traición de sus propios hermanos de clase y de una pandilla de rufianes”.

Posteriormente reafirmó que los opositores se han constituido en una especie de “supremo poder conservador”, caracterizado por el clasismo, el racismo, por actuar como una oligarquía y que busca “regresar por sus fueros” para reinstaurar un régimen corrupto y de privilegios.

Por lo tanto, hizo una recomendación a sus adversarios: “Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpas por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás”.