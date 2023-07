Pide a paisanos no apoyar reforma migratoria

En la frontera entre Tamaulipas y Texas, Adán Augusto López Hernández, pidió a los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos alzar la voz y votar en contra de la ley que impulsa el gobernador de Florida, Ron DeSantis, porque criminaliza a la población migrante.

El político tabasqueño exigió a DeSantis y al gobierno del presidente Joe Biden que respeten y no maltraten a los migrantes mexicanos, porque esa nación fue construida con la vida, el sudor y la sangre de quienes llegaron ahí a trabajar.

por otra parte, Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, expresó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es un fenómeno popular que se debe y es de todas y los mexicanos, pues era un sueño que se está haciendo realidad.

Desde Tlalnepantla, Estado de México, Adán Augusto López Hernández declaró que su partido, hace apenas seis años, “era sólo un sueño que ustedes hicieron posible: Nunca antes en ninguna parte del mundo, un partido con tan pocos años de vida había ganado la Presidencia de la República”.

Al resaltar que es orgullosamente Morena, López Hernández remarcó que al pueblo no se le puede fallar, como no lo ha hecho el presidente López Obrador y como no la hará la continuidad con cambio que representa el movimiento de la Cuarta Transformación.

En su décimo cuarto día de recorrido por el país, el exgobernador de Tabasco advirtió que es necesario el respaldo de los mexicanos a este proyecto.