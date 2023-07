El aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado, denunció la existencia de una “cargada empresarial” a favor de Xóchitl Gálvez, quienes presuntamente están financiando a la aspirante a la candidatura presidencial.

“Bueno mis contrincantes adentro del PAN no hay nadie, si me preguntas quiénes son mis contrincantes, son los empresarios, hoy el presidente del país dijo que él tenía información donde el empresariado que no coincide con él, estaban ya apoyando y financiando a una candidata, Xóchitl Gálvez concretamente, y que ese es el motivo por el cual muchos compañeros han estado renunciando a registrarse”, expresó.

Preciado Rodríguez enumeró que Lilly Téllez, Germán Martínez, Claudia Ruiz Massieu, Mauricio Vila, Alejandro Murat y Gustavo de Hoyos, se “bajaron” de la contienda interna porque están viendo que hay una cargada financiera y empresarial a favor de Gálvez, por lo que hoy el presidente sólo confirmó lo que ya se sabía.

La cargada dijo, se ha manifestado a través de la apertura de espacio en todos los medios de comunicación, la compra de boots, de dinero para pautar a nivel nacional y que eso es clarísimo.