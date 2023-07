El senador y líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, calificó como un “pirata” al presidente Andrés Manuel López Obrador porque –dijo- fue él quien destapó a Xóchitl Gálvez, el martes pasado, como la candidata del frente opositor rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista, el legislador rechazó que en su partido se abran espacios para los aspirantes de otros grupos políticos para los comicios del próximo año, porque en su instituto político están enfocados en un programa de gobierno, no en hacer declaraciones.

“Mientras nosotros trabajamos ellos declaran, y esa es la diferencia, y es parte del problema, muchos creen que la política es declarar no hacer, por eso el Presidente anda tan aturdido, todos los días habla y no le dedica tiempo a bien gobernar, y los partidos tradicionales que muchos quieren ver como la oposición, ya no lo es, porque una y otra vez la sociedad les dice que no los quiere de oposición”.

Criticó que el titular del Ejecutivo ha actuado permanentemente como líder político, quien, en lugar de concitar a todos, tomó la decisión de hablarle nada más a una parte que le interesa y a la otra la agravia y la ofende.

“Él sabe que la única oposición que tiene enfrente y además le va a ganar el año que entra es Movimiento Ciudadano y lo vamos a hacer”.

Sobre la salida de Miguel Ángel Osorio Chong y otros destacados priistas, a quienes llamó amigos, dijo que “tal vez” podría tener cabida en Movimiento Ciudadano, pero no hemos platicado sobre el tema, “lo digo con absoluta franqueza, ni sería elegante que en este momento eso se ventile, ni por parte de ellos, ni por parte nuestra”.