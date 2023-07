Comienza el registro de aspirantes del FAM

El Comité Organizador del Frente Amplio por México inició el proceso de recolección de documentos y propuestas de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. Tendrán del 4 al 9 de julio para registrarse.

En punto de las 10:50 de la mañana del martes, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, se registró como aspirante a la candidatura presidencial ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México (FAM).

La legisladora albiazul llegó acompañada de sus dos hijos, Diana y Juan Pablo, y uno a uno fue entregando los documentos que le fueron requeridos: acta de nacimiento, copia de credencial para votar, currículum vitae, exposición de motivos, declaración “3 de 3 en materia de transparencia” y declaración “3 de 3 en contra de la violencia”, entre otros documentos.

Xóchitl Gálvez aseguró que sus aspiraciones no se tratan de un dedazo de Claudio X. González, “así que los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador al respecto son falsos”.

Tras recibir su constancia de registro de manos de Alejandro Moreno, reveló que ella quería ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México en representación de la alianza “Va por México”. “No soy candidata de la mafia del poder”, comentó.

Sobre las descalificaciones que le ha lanzado López Obrador, Gálvez Ruiz respondió que “se pasa de lanza”, pero advirtió que “a mí, ningún macho me va a doblar”.

Mencionó que el presidente de la República ha sido su mejor publicista. “Hubiera sido tan fácil que el presidente me hubiera dado el derecho de réplica. ¡Ah, no!, pero le encanta el pleito, me cerró la puerta y pues sí, ¿a dónde me puso? Así es que él es el oligarca que me puso aquí” en la carrera presidencial.

Creel, primer aspirante en registrarse

Antes que Xóchitl y en punto de las 10:10 de la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, se registró como aspirante ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México.

“Vamos a hacer que el día de hoy sea histórico”, declaró tras recibir su constancia de manos de Marco Antonio Baños, presidente del comité.

El político panista llegó acompañado de su esposa y uno a uno fue entregando los documentos que le fueron requeridos.

Santiago Creel Miranda se mostró conmovido al dar su discurso posterior a su registro. Con lágrimas, Creel Miranda señaló a sus oyentes lo siguiente: “(…) quiero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades… ¡Cómo se atrevió este desgraciado presidente, cómo se atrevió! No sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional que no lo vamos a permitir”.

Pese a acusación, Quadri se registra

Así también, el diputado federal por el PAN, Gabriel Quadri de la Torre, negó que esté impedido legalmente para competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, luego de que fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.

Entrevistado previo a su registro como aspirante a contender para ser “responsable de la construcción” del Frente Amplio por México, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, el legislador panista explicó que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le impide que ejerza a plenitud sus derechos políticos.

Y finalmente, el exsenador Jorge Luis Preciado se registró de manera formal ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México para competir por la candidatura presidencial de la oposición. Llegó acompañado de su esposa, sus dos hijas, una nieta y su yerno.

Tras su registro volvió a denunciar que hay “cargada” empresarial a favor de Xóchitl Gálvez, adelantando que si llega a detectar mano negra en el proceso lo denunciará, pese a haber firmado de conformidad que aceptará los resultados.