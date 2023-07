Se registran 33 aspirantes al Frente Amplio por México

Al finalizar el periodo de registro para participar en la contienda interna del Frente Amplio por México, el comité organizador recibió la solicitud de inscripción de 33 aspirantes, entre ellos el ex jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien fue el primero en acudir a realizar el trámite este domingo.

En la última jornada de registro, además del coordinador del PRD en el Senado, presentaron su documentación otras 11 personas, entre ellas el ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, y Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como “Juanito”, pero también ciudadanos que no tienen experiencia política como David Trejo García, representante de los pueblos indígenas.

También acudió un integrante de la comunidad LGTB+, César Augusto Reyes Ortega, y un joven ex perredista de Tlaquepaque, Jalisco, Francisco Juárez Piña, quien pidió al comité organizador que tomen en cuenta las firmas que ha reunido en la iniciativa ciudadana “Paren el despilfarro”, como parte de las 150 mil firmas que se requieren para competir en la alianza opositora.

Mancera, el primero en registrarse el último día

El último día de registro de aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México inició con un minuto de silencio en memoria de Porfirio Muñoz Ledo, quien falleció este domingo a los 89 años.

El senador Miguel Ángel Mancera fue el primero en acudir este domingo ante el comité organizador para presentar su documentación.

El ex jefe de Gobierno capitalino hizo un llamado a sumar esfuerzos para fortalecer la alianza opositora y no alimentar el culto a la personalidad.

“Juanito” se inscribe

Tras asegurar que nunca ha golpeado a una mujer, como “falsamente” se le acusa, Rafael Acosta Ángeles, “Juanito”, se apuntó para participar en la contienda interna del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Soy una persona limpia que de nada me pueden acusar, gracias a Dios. Puedo andar en el camión, el metro o el pesero, y hasta caminando me paran y me piden una foto, y qué bonito se siente ser querido por el pueblo”, afirmó. Con su característica banda tricolor en su cabeza, dijo estar listo para competir y ganar la candidatura presidencial.

Ex gobernador de Querétaro se apunta

El ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, se registró como aspirante presidencial ante la Comisión Organizadora del Frente Amplio por México. Dijo que decidió competir porque es una lucha por todos los mexicanos y sus familias.

“Esta lucha no es por mí, esta lucha es por ustedes, por sus hijos, por sus familias, por sus trabajos, por las instituciones y también por la división de poderes. Estamos aquí para recuperar nuestro país”, acotó.

Representante indígena busca candidatura

En el último día de registros de aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México se inscribió David Trejo García, “Cuauhtonalli”, representante de los pueblos indígenas del Valle de México.

Ataviado con indumentaria autóctona, entre la que destacaba un penacho, afirmó que cuenta con el respaldo de su comunidad, con lo que no tendrá problemas para reunir las 150 mil firmas que se requieren.

Sostuvo que la alianza opositora ha abierto la oportunidad de que los grupos originarios se expresen y tengan la posibilidad de competir por la candidatura presidencial.