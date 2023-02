Gobernador asegura que sí hay agua para Tesla

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que en la entidad sí hay agua suficiente para que se instale una planta de Tesla y cualquier otra empresa.

García Sepúlveda indicó que hay tres mil litros por segundo de aguas tratadas y lo que demandaría la planta de Elon Musk para operar sería una cantidad mínima que no llega a los 100 litros por segundo.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que si no hay agua suficiente, no se otorgará el permiso para que se instale Tesla, por lo que Samuel García refirió que no ve ningún problema de escasez del agua para este proyecto ni para otros.

García Sepúlveda declaró que corresponde al organismo del gobierno estatal Servicios de Agua y Drenaje, y no a la Comisión Nacional del Agua, otorgar la factibilidad para la instalación de la nueva planta.

El gobernador señaló que está en disposición, pero no ha tenido oportunidad de hablar con el presidente López Obrador para explicarle que no se necesita mucha agua para la fábrica de Tesla. Confió en hacerlo durante una visita que el titular del Ejecutivo federal realizará a la entidad en los próximos días.