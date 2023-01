La saxofonista mixteca, María Elena Ríos Ortiz, explicó que su equipo legal interpuso un recurso de amparo ante la resolución que otorgó el juez Teódulo Pacheco Pacheco, en la audiencia donde la defensa de Vera Carrizal buscaba el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a arraigo domiciliario, logrando así, la suspensión del traslado del imputado.

“Se presentaron las pruebas de que no era adecuado el domicilio, después de una inspección. La jueza resolvió la suspensión porque por el momento no existen condiciones, pero se trata de una medida que no es definitiva”, explicó la también defensora y activista.

La suspensión, acota, da un periodo para que la impugnación que interpuso su equipo legal encabezado por la abogada Diana Cristal González Obregón, y que se entregó el miércoles, permita la revisión de la audiencia en la que se otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto responsable intelectual del ataque con ácido que María Elena sufrió el 9 de septiembre de 2019 en su domicilio en Huajuapan de León, Mixteca de Oaxaca.