Luego de la detención de dos ex funcionarios estatales de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) este martes 13 de junio, más tarde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó de la detención de otras dos personas relacionadas con el mismo caso.

La instancia dio a conocer que a través de operativos simultáneos realizados, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutó una orden de aprehensión contra otros dos exfuncionarios de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable —identificados por las iniciales L. G. L. L. y R. C. M. O—, quienes se desempeñaban como subsecretario de Obras y director de Control y Evaluación de Obra Pública en la administración de Alejandro Murat (PRI).

Con estas nuevas detenciones suman ya cuatro los exfuncionarios de Sinfra detenidos. Según la información oficial, la orden de aprehensión de los nuevos detenidos se liberó por el delito de “uso Ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio patrimonial de Gobierno del Estado”, el mismo por el cual se capturó a los primeros dos.

Excolaboradores realizaron pagos indebidos

A través de un comunicado, la Fiscalía reconoce que también se ejecutó una orden de aprehensión en contra de M. M. C., quien fuera subsecretario de Obras, y de A. C. C. A, jefe de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, durante el sexenio anterior; están acusados por el mismo delito.

De acuerdo con la causa penal 565/2023, obtenida de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (Femco), se realizaron pagos indebidos derivados de la abstención de cumplir con diferentes cláusulas establecidas en el contrato de una obra, al no verificar documentación al respecto.