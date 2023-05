El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, denunció públicamente que ha sido amenazado por agaveros de Jalisco que intentan producir esa planta para la producción del tequila a costa de la infraestructura del estado.

“Estoy ahorita trenzado con que no pasen los agaveros a Nayarit, y tengo amenazas contra mi seguridad, porque los agaveros vienen de Jalisco y ya saben de qué será”, señaló el mandatario el jueves en un encuentro con los medios de comunicación.

Navarro indicó que los agaveros que intentan producir en la entidad en realidad “se vienen a acabar las carreteras de Nayarit y se vienen a acabar el campo de Nayarit”.

Señaló que su gobierno tratará de seguir evitando, por la vía legal y con la fuerza institucional, que los agaveros sigan multiplicándose en tierras nayaritas.

El mandatario indicó que al igual que en este tema encabeza una lucha en otros en los que hay intereses muy grandes y peligrosos, como en el caso del coyotaje en el sorgo y la comercialización de terrenos con vocación turística.

“El hecho de estar desentrañando, no saben las alianzas que hay tan peligrosas, y les estoy hablando de actores delincuenciales de clase mundial; ahorita, hasta cierto punto, pudiera yo tener la protección, de alguna manera, siendo gobernador, pero cuando no sea gobernador, no sé cómo van a actuar esos intereses”, señaló Navarro.

Indicó que era necesario arriesgarse para poder desentrañar una serie de intereses que incluso ejercían presión sobre la Fiscalía General del Estado.

Anunció que pronto dará a conocer irregularidades en las que están involucrados cientos de predios de vocación turística con precios multimillonarios.