Alejandra del Moral se registra como candidata ante IEEM

Al grito de ¡Ale gobernadora!, este martes Alejandra del Moral Vela fue registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como candidata de la alianza PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza para la gubernatura del Estado de México, que se elegirá el próximo 4 de junio.

Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el encargado de entregar la documentación al Consejo General del IEEM, encabezado por la presidenta Amalia Pulido.

Al interior del recinto y tras recibir la constancia, Alejandra del Moral afirmó que cada generación tiene el deber de enriquecer el legado que dejará a sus hijos, “la nuestra enfrenta esa responsabilidad, ahora, un cambio de paradigmas; vamos a decidir si nos quedamos mirando cómo se siembra la división entre los mexiquenses o ponemos manos a la obra para construir un futuro de reconciliación, uniendo a los mexiquenses -todos- en torno a un proyecto común”.

Añadió que el Estado de México tiene mucho que proteger, mucho que cambiar y para eso debe ser un estado más justo, más próspero y adelantó que no habrá avance si existe división.

“La mayor fuerza de la sociedad está en el trabajo colectivo, en la búsqueda de los objetivos comunes y anhelos compartidos; conozco a los mexiquenses, soy una de ellos, he recorrido cada rincón de mi estado, he caminado sus calles, he sudado al lado de los ciudadanos y sé lo que queremos y lo que queremos es trabajar unidos para salir adelante”, subrayó.

Destacó el acompañamiento del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Enfatizó que este registro es parte de un episodio muy importante para el Estado de México, pues por primera vez una candidatura se convertirá a su vez en el primer gobierno de coalición mexiquense.