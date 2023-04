“La decisión de Morena de no asistir al debate es un desdén a los mexiquenses”, señaló Eric Sevilla, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, luego de la solicitud por parte del representante de Morena para hacer un cambio de fecha para el primer debate con la candidata de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral.

Los dirigentes lamentaron que pretenda cambiar el primer debate, planeado para el 20 de abril, para un día donde menos mexiquenses podrían verlo y conocer las propuestas de cada candidata, pues el acuerdo inicial era que los dos debates se realizarían el 20 de abril y 18 de mayo, pero Morena ya pidió aplazar el primer encuentro.

En conferencia de prensa, acompañado por las dirigencias del PAN, PRD y Nueva Alianza, pidieron a Morena y su candidata Delfina Gómez que respete el acuerdo del 5 de abril, en el que se estipula la fecha y hora del debate, signado ante el Comité de Organización de Debate del Instituto Electoral mexiquense (IEEM).

El presidente del PRI del Estado de México, Eric Sevilla, indicó que en Morena, “así como dicen una cosa, dicen otra y argumentan cuestiones de agenda, para eso se firma el documento ante el órgano electoral”.

Dijo que a la candidata morenista Delfina Gómez es claro que no le interesa debatir y mucho menos enfrentar los problemas por los que atraviesan los mexiquenses. “Delfina y Morena le tienen miedo al diálogo, prefieren que no haya contraste de ideas; no les gusta porque nunca les ha gustado la democracia”.