Líderes renuncian al PRD para apoyar a Delfina

Más de 500 liderazgos de izquierda anunciaron públicamente su renuncia. Cortesía

Más de 500 liderazgos de izquierda pertenecientes a 70 municipios, exmilitantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron públicamente su renuncia a ese instituto político y su decisión de respaldar la campaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena-PT-PVEM a la gubernatura del Estado de México.

En Toluca se celebró el evento “Por la Unificación de las Izquierdas”, donde encabezados por Cristian Campuzano Martínez, ex presidente estatal del PRD, y Eduardo Neri, exalcalde de Capulhuac, de ese mismo partido, así como otros líderes anunciaron que se sumaron a Morena.

“El PRD extravió el rumbo, se extravió en su lucha, abandonó sus causas y actualmente se convirtió solo en acompañante del PRI y PAN. A la vez que el partido del sol azteca está secuestrado por un grupito que solo busca sus propios beneficios, que maltrató y excluyó a la militancia”, dijo Cristian Campuzano.

Razón por la que consejeros nacionales y estatales, dirigentes y ex dirigentes municipales, regidores en funciones, ex regidores y ex diputados perredistas decidieron renunciar a las filas del PRD y sumarse al “proyecto de izquierda que no debimos de abandonar. Anunciamos públicamente el apoyo a la próxima gobernadora Delfina Gómez. Nos vamos agradecidos con el PRD por los años que nos permitió desarrollarnos, le dimos esfuerzo y lealtad, estamos en paz con el PRD”.

“Hoy abrazamos el pensamiento político de la izquierda, nuestro tiempo político en el PRD ha concluido”, comentó el ex alcalde perredista de Calpuhuac.

“Yo también tuve la camiseta del PRD, pero ahora el rumbo es por acá”, expresó la dirigente estatal de Morena, Martha Guerrero.

El vocero del PRD mexiquense, Omar Ortega, afirmó que a unos días del primer debate entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez, el Grupo Texcoco ya no encuentra cómo desviar la atención a otros temas y magnifica el ingreso a su partido de “cartuchos quemados que prácticamente fueron expulsados del PRD y carecen de toda representación ante las bases”.

“Las bases del PRD están sólidas y no se van a distraer con asuntos menores”, señaló.