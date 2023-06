La virtual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llamó a los alcaldes y alcaldesas, así como a diputados y diputadas, a trabajar con apego a los principios de no robar, no mentir y no traicionar, además de diseñar políticas públicas de acuerdo con las necesidades de cada municipio.

Lo anterior, pues sostuvo un encuentro con alcaldesas, alcaldes, diputados tanto locales como federales del estado, quienes la respaldaron para conformar y arrancar su gobierno de transformación en la entidad.

“Vamos a trabajar en políticas públicas por municipio, trabajaremos de manera coordinada y los llamaré para trabajar en las necesidades de cada región y cada municipio”, aseveró.

Gómez Álvarez añadió que el triunfo en la elección de gobernadora del pasado 4 de junio “es de todos”, pero también la responsabilidad, por lo que convocó a no fallarle a los millones de mexiquenses que confiaron en el proyecto de la abanderada por Morena, PT y PVEM. “Debemos trabajar de manera coordinada con los mismos principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y cumplir los objetivos de transformación que merece nuestro Estado de México”, aseguró la maestra.