Xóchitl Gálvez pide salir a votar

En estas tierras mexiquenses, la candidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz, arremetió contra los priistas que dejaron el partido para apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum.

En un acto multitudinario en el campo de béisbol de Los Reyes Acaquilpan, La Paz, estado de México, insistió en su llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas el próximo domingo, porque cada voto puede hacer la diferencia.

“Este 2 de junio la esperanza ya cambió de manos, está con nosotros, va a ser la diferencia”.

“No te creas los cuentos de que ellos ya ganaron”, remarcó.

En el último día de campaña, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México calificó de corrupto al ex gobernador Eruviel Ávila, quien abandonó al PRI y se sumó a la campaña de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo sé que lo que más valoran es la congruencia y aquellos ya sacaron el cobre. Pero no se crean que Eruviel se fue feliz, se fue por corrupto, para que no lo metan a la cárcel por toda la corrupción que dejó en el Estado de México, pero ya llegará el momento en que tenga que rendir cuentas a la gente del Estado de México, tengan la certeza”, advirtió.

Dijo que Morena se está llevando la basura del PRI y el PAN y con ella se han quedado los buenos priistas y panistas.

“Allá se están llevando lo peor del PRI, lo peor del PAN, están recogiendo la basura de estos partidos. Aquí están los verdaderos priistas, aquí están los que están por amor y servicio a la gente”, señaló.

Confía en que ganará la presidencia

Xóchitl Gálvez cerró campaña ante cerca de 20 mil simpatizantes reunidos en la Arena Monterrey, proveniente de varias regiones del país, a quienes pidió salir a votar con alegría el próximo domingo, con la certeza de que el cambió está muy cerca. “Estamos a unas horas de la gran hazaña, no tengan duda”, enfatizó.

La abanderada de la coalición opositora dijo que en Palacio Nacional están muertos de miedo, porque saben que van a perder la elección.

“En Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos. Ya nos cansamos de sus mentiras. Ya nos cansamos de tanta muerte. Ya nos cansamos de tanta y tanta injusticia”, recalcó.

“No tengan ninguna duda. Vamos a ganar. Vamos a ganar para dar. No para quitar. Vamos a ganar para compartir. No para arrebatar. Vamos a ganar para servir. Ganar para servirnos. Vamos a ganar para escuchar. Nunca para insultar. Vamos a ganar para respetar. No para humillar. Pero, sobre todo, vamos a ganar para unir a este país. Para unir a nuestra vida. Se va a acabar el odio. Se va a acabar la división”, prometió.