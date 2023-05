Encuentran muerta a maestra jubilada

Una señora sexagenaria fue encontrada sin vida en su propia casa, esto cuando familiares llegaron a visitarla, encontrándose con fatal situación.

Familiares de Gloria “N”, de 67 años de edad, solicitaron al 911 Emergencias el auxilio, ya que al llegar a visitar a su familiar, en colonia Los Sauces, sintieron olores fétidos y querían saber a qué se debía esto.

La casa está ubicada entres las calles Cóndor y Halcón, cerca del jardín de la comunidad de Tapachula, por lo que hasta ese lugar se trasladaron las diferentes corporaciones policiacas destacamentadas en Tapachula, donde se entrevistaron con los familiares de la señora Gloria “N”, quienes le autorizaron el ingreso a los oficiales, y en la cama de su recámara fue que encontraron el cuerpo sin vida de la maestra jubilada, quien ya tenía tres o más días de fallecida.

Se logró saber que desde el pasado día domingo no sabían nada de ella, por lo que fueron a visitarla porque no contestaba su teléfono y vivía sola, por lo que esperaban que no le hubiera pasado algo, ya que la profesora padecía de hipertensión.

Personal de Servicios Periciales después de realizar las diligencias correspondientes, trasladó el cuerpo al Semefo para que le fuera practicada la necropsia de ley.