Cortocircuito causa un fuerte incendio

Desesperación e impotencia fue lo que sufrió una familia en las primeras horas del viernes al ver arder su domicilio, ubicado en uno de los barrios del municipio de Ocozocoautla. Según reportes policiales, un presunto cortocircuito habría originado la catástrofe.

Siniestro

Trascendió que minutos después de la medianoche, en el barrio San Joaquín, los integrantes de la familia se alarmaron porque en el interior de su vivienda se sentía un intenso olor a quemado.

Rápidamente procedieron a inspeccionar para tratar de localizar de dónde provenía, encontrando indicios de fuego en un espacio del hogar, por lo que intentaron sofocarlo pero no pudieron.

Minutos después dieron parte al número de emergencias 9-1-1 y solicitaron el apoyo urgente de los “tragahumo”.

Sofocan fuego

De inmediato se dio la movilización del personal de Protección Civil (PC), del Club Estatal de Rescate, Vialidad y Auxilio (Cerva), quienes a su arribo vieron la densa columna de humo que emanaba del domicilio.

Sin perder el tiempo, comenzaron a atacar las llamas con bolsas colapsables, así como con un suministro de agua en pipas.

Finalmente, los socorristas pudieron sofocar el fuego. Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

Las corporaciones de auxilio permanecieron en el sitio para realizar el enfriamiento de paredes y suelo, para descartar cualquier posible reignición.