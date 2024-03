Afirman nada detendrá viacrucis del migrante

El objetivo es llamar la atención del público. CP

El colectivo de personas en situación de movilidad que organiza el Viacrucis Migrante, programado para el próximo lunes 25 de marzo, señala que este se realizará a pesar de las amenazas contra el activista Luis García Villagrán, quien, dicen, corre el riesgo de ser detenido por la Fiscalía Federal de la República (FGR).

En entrevista, el propio director del Centro de Dignificación Humana A.C., Luis Rey García Villagrán, expuso que no hay marcha atrás, con su presencia o sin esta saldrán de Tapachula.

Afirmó que en caso de ser detenido, por la información que se ha dejado circular a consecuencia de las denuncias interpuestas por tres migrantes, el evento estará a cargo del Heyman Vázquez Medina, quien estará al frente y partirá del parque Bicentenario a las 6 de la mañana del lunes, en el que tomarán carretera Costera federal México 200 con dirección a Huixtla.

Situación jurídica

García Villagrán dijo que de su parte hay toda la intención de caminar con los migrantes, pero aún no se define su situación jurídica.

No se sabe, agregó, si existe o no una orden de aprehensión, pero ello no será motivo de contener la movilización.

Estimó que unas tres mil personas de distintas nacionalidades podrían ser las que partan de Tapachula, con el objetivo de dejar atrás lo que les impide seguir adelante: la corrupción, la violencia, la extorsión y la discriminación a la que se enfrenta en esta región de Chiapas por parte de las autoridades federales y de grupos criminales.

Dijo que la intención de hacer la representación del viacrucis de Jesucristo con los migrantes es llamar la atención de la opinión pública, la sociedad, para que sean quienes exijan al gobierno mexicano atención a los miles de extranjeros que a diario llegan al país por la frontera sur.

Respecto a su situación, Luis García Villagrán reiteró que se trata de una percusión política del Estado. La autoridad federal utiliza al Ministerio Público federal y a tres migrantes para incriminarlo por delitos que no ha cometido, sin embargo, reiteró, como lo ha hecho en otras ocasiones, en ningún momento huirá de Tapachula ya que no es un delincuente ni tratante de personas.

Hizo un llamado al juez federal a actuar con justicia, que él cuenta con un localizador que le otorga el mismo Gobierno Federal, que le llaman el botón de pánico y “no voy a huir de Tapachula”.