Beneficia Escandón a mujeres de Villaflores

Al hacer entrega de aves de traspatio a mujeres del municipio de Villaflores, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que, hoy más que nunca, en Chiapas se continúa trabajando con austeridad para que los recursos públicos sigan priorizando las necesidades más urgentes de los sectores vulnerables, como en este tipo de iniciativas que contribuye a la soberanía y autosuficiencia alimentaria y abatir la desnutrición.

El mandatario enfatizó que estos apoyos, en favor a mujeres embarazadas, con hijas o hijos lactantes, menores de cinco años o con alguna discapacidad, representa un aliciente económico para ayudar a las chiapanecas, quienes, dijo, son ejemplo de la familia y las que siempre están pendientes del bienestar de sus hijas e hijos.

“Las mujeres de Chiapas no están solas; tienen un gobierno democrático que está invirtiendo hasta donde humanamente sea posible para ayudarlas; por ello, este programa es muy importante, generoso, sustentable y permanente para ayudar a abatir el hambre y la pobreza, pero, sobre todo, que sirve integralmente para cuidar la salud de quienes consumirán la carne y huevos”, enfatizó.

Al precisar que su administración camina con el respaldo y ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre está pendiente de que el presupuesto se distribuya de manera directa a la gente que más lo necesita, mediante los programas del bienestar, Escandón Cadenas manifestó su beneplácito de poder constatar que cada acción gubernamental no solo responde a las necesidades reales de las comunidades, sino que favorece a la paz social y abona a la consolidación del porvenir y el progreso.

“En la entidad no hay privilegios de colores ni de partidos, el apoyo es para todo el pueblo. Por eso, no tengan ninguna duda y tengan confianza, no les vamos a fallar, porque en este gran movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y Chiapas no se roba, ni se engaña y no se traiciona al pueblo”, enfatizó.

En representación de las mujeres beneficiadas, Saury Niño Malverde expresó su satisfacción por recibir estos apoyos, pues les permitirá obtener mayores oportunidades de trabajo y generar más ingresos para sus familias. “Agradezco al gobernador Rutilio Escandón por la entrega de estas aves de traspatio. Ha demostrado que es un fiel aliado del bienestar de las mujeres chiapanecas”.