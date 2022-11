Chiapas avanza con resultados contundentes

“En Chiapas, en materia de seguridad vamos bien, lo que ha permitido disminuir la incidencia delictiva gracias a la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar el orden y la paz”, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza en Palacio de Gobierno.

En ese marco interinstitucional, el mandatario estatal informó que derivado de los operativos preventivos y disuasivos que se llevan a cabo en todas las regiones del estado, en las últimas 24 horas correspondientes al día 8 de noviembre, Chiapas registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso, secuestro y feminicidio.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo estatal hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía para informarse a través de los canales oficiales y no hacer caso a noticias falsas que solo pretenden generar pánico.

“Vamos muy bien en materia de seguridad, en las últimas 24 horas no se registraron delitos de alto impacto, gracias a que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y las Policías Municipales, así como la Fiscalía, están cumpliendo con su responsabilidad; no hay que dejarse llevar por noticias falsas que circulan en algunas redes sociales que tratan de infundir miedo y temor, no hay nada que temer, las autoridades de seguridad y justicia están trabajando compactadas y en unidad para garantizar la paz y el orden en nuestro querido estado”, declaró.

Asimismo, destacó que ante los hechos suscitados el pasado martes en San Cristóbal de Las Casas, fuerzas federales, estatales y municipales detuvieron a 10 personas y aseguraron cuatro vehículos, subrayando que en Chiapas se respetan plenamente los derechos ciudadanos y se garantizan las libertades de manifestación, siempre respetando la ley.

Finalmente, representantes de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Fiscalía General del Estado (FGE) y Protección Civil (PC), refrendaron el compromiso de garantizar el Estado de derecho y la seguridad en toda la entidad, de acuerdo con las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.