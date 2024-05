Colectivos denuncian usurpación de espacios

Paola Valencia, activista e integrante de la colectiva Bicicleta de la Diversidad, ubicó al menos un par de casos de usurpación de puestos designados para la cuota correspondiente a la diversidad sexual en el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO)2024, por lo que pidió se analice a profundidad la representación legítima de dicha población.

Valencia compartió la preocupación de diversos colectivos/colectivas que han detectado la usurpación de dichos espacios, los cuales les han costado mucho.

“Son años de caminar y de activismo, no solo mío sino de otras personas para que estas cuotas pueden existir, y se nos hace reprochable, como si se estuvieran burlándose en nuestra cara por las personas que están aprovechando esos espacios”, expresó.

La activista detectó al menos dos casos de usurpación de espacios, siendo uno de ellos por parte de una mujer que es transfóbica.

Al mismo tiempo, consideró complejo ubicar los mecanismos para alcanzar la representación legitima de dicha población contrastado con el ejemplo de la cuota indígena.

“Está complicado porque existen personas que son parte, pero no les gusta ser tan representativas para la población, pero que sí son de la población. Entonces, que no se [aceptan y] nombran como tal, pero a eso vamos otra vez: no. Si no te puedes nombrar como tal, cómo vas a representar y cómo vas a luchar por los derechos de la población”, consideró.

Valencia reflexionó una primera necesidad de asumirse parte de la población para pretender llenar una cuota. Aunque, también podría representar un acto discriminatorio.

“Sería regresar, o sea, cómo comprobar que eres una persona disidente sexual y por qué hacerlo. No se puede (…) Eso es muy complicado, porque sí lo hemos pensado”, añadió.

La activista destacó la organización por parte de la disidencia sexual en Chiapas para poder llegar a entender este fenómeno y sentirse representados, representadas y representades por parte de dichas propuestas.

“Lo personal es político y que si tú puedes nombrarte abiertamente como una persona disidente sexual, entonces es justo que puedas también representarlas”, finalizó.

Caso

Sobre este tema, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) confirmó la improcedencia del registro de candidaturas a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas y Catazajá, determinado en el Acuerdo IEPC/CG-A/186/2024, emitido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC).

El Partido Chiapas Unido quiso registrar a una persona de la diversidad sexual quien se adscribió como hombre primero, finalmente en la cuota de mujeres, por lo que el TEECH le negó el registro como mujer y consideró que podría registrarse en la cuota LGBTTTIQ+, pero pidió al partido político que registrara a una mujer porque esta persona no lo es, sino que se autoadscribió hombre, y no fue sino hasta el requerimiento que se “identificó como mujer” para la presidencia municipal de San Cristóbal.

En sesión pública, las magistraturas calificaron infundados los agravios manifestados por el partido político, ya que el IEPC, en la aprobación de los registros, fue acorde con el principio constitucional de paridad, pues al ser una acción afirmativa lo que se pretende es garantizar la igualdad sustantiva de los géneros en el acceso a los cargos de elección popular, y por ende, no violenta los principios rectores previstos en la Constitución federal.

En ese sentido, el partido político en mención debió cumplir con ambas acciones afirmativas, es decir, con las de mujeres y con las de personas de la diversidad, para así abrir la posibilidad de que en otros registros se coloque a personas que no corresponden a grupos históricamente desventajados. En consecuencia, se confirmó la resolución emitida por el Instituto Electoral local.