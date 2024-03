De 13, el número de partidos que podrían estar en las boletas

Con la sentencia que emitió la Sala Regional Xalapa para regresar a los partidos políticos Popular Chiapaneco y Fuerza por México su registro y acreditación, la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, comentó que podría subir de 11 a 13 el número de partidos que aparecerían en las boletas del próximo 2 de junio, pero antes deben cubrir algunos requisitos.

Resolución

Después de analizar la resolución, comentó que el órgano local tiene tres días para dar cumplimiento y se ordena que en el caso de Fuerza por México se revisen algunos documentos de procedencia para que quede solo como un partido local y no se tome en cuenta que no alcanzó el 3 % de la votación, debido a que no se hicieron las elecciones extraordinarias en Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa.

La consejera electoral del IEPC explicó que se hicieron ciertos requerimientos y, en el caso del Popular Chiapaneco, se les ha informado que van a mantener su registro. Lo que viene ahora es hacer un cálculo para que ambos partidos reciban su financiamiento.

Derecho

Vila Domínguez comentó que, con la sentencia de Sala Xalapa, se da la oportunidad para que Fuerza por México y el Popular Chiapaneco tengan, primero, derecho a sus prerrogativas, y después, la posibilidad de competir en el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2024.

De acuerdo con la ruta electoral, a partir de este 16 de marzo comienza el registro de las candidaturas y no se prevé una modificación al calendario de actividades; es decir, ambos partidos tienen que definir sus procesos para presentar los perfiles que van a competir en los cargos estatales y municipales.

La consejera electoral recordó que la cadena de impugnación —sobre ambos institutos políticos— en la instancia local se tardó casi un mes en resolver, mientras que la Sala Xalapa lo hizo en una semana: “(…) se perdió un tiempo valioso para estos partidos políticos, independientemente de la decisión que se haya tomado. El punto es que estuvieran en condiciones”.

Añadió que en el caso de Nueva Alianza Chiapas quedó establecido —hace tiempo— que perdieron el registro, sin embargo, Fuerza por México debe cumplir algunos requisitos antes de obtener su acreditación y se relacionan con lo siguiente: número de afiliación, que tenga una sede estatal, una dirigencia, cuenta bancaria, logotipo y todo lo que marca la normatividad.

Finalmente, Vila Domínguez detalló que la organización del proceso electoral continúa y ahora llevan un 80 % de capacitación de las personas que integran los consejos distritales y municipales. Además, están a la espera del inicio del registro de las candidaturas para la gubernatura y presidencias municipales.