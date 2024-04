Estudiantes denuncian a choferes por acoso

Estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) se manifestaron la mañana de este miércoles para denunciar el acoso sexual del que son objeto por parte de los conductores del transporte público que cubren dicha ruta.

Con pancartas, las alumnas, acompañadas de sus compañeros, se concentraron a un costado de la carretera Panamericana, a la altura de la entrada de la colonia El Campanario, donde se ubica la universidad, para exigir “alto al acoso sexual”.

“Que use el espacio público no quiere decir que mi cuerpo también lo sea (…) no quiero tu mirada, no quiero tu piropo, lo único que quiero es respeto”. Agregaron que “no es piropo, se llama acoso callejero, no nos conocemos, no te pedí opinión sobre mi cuerpo, yo me visto para mí, no para ti”, fueron algunos de los mensajes presentados.

El grupo de unas 60 alumnas de diferentes carreras bloqueó la circulación vial para denunciar que una de sus compañeras fue objeto de acoso sexual por parte de uno de los conductores del transporte público de la ruta Unich-zona norte.

“El conductor de una de las unidades empezó a masturbarse y no la dejaba bajar de la unidad; el hecho ocurrió a la una de la tarde, cuando iba hacia la escuela”, denunciaron.

Explicaron que la estudiante se encuentra recibiendo apoyo y asesoría de la universidad. “Ya son varias las alumnas que han sido víctimas de acoso por parte de los conductores”.

Las manifestantes solicitaron la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas para que se garantice el servicio de transporte público de manera segura para las mujeres.