Familias son diversas; reconocen a 11 tipos

Paola Valencia, psicóloga y maestra en Sexología Humanista, consideró que se debe replantear la concepción de la familia pues ahora las personas se unen más por los lazos sentimentales que consanguíneos.

En el marco del Día de la Familia, Valencia informó de la existencia de al menos 11 tipos.

La primera es nuclear: compuesta por un hombre y una mujer con o sin hijos. Extensa: integrada además por otros parientes consanguíneos como abuelos, tíos o primos. Monoparental: compuesta por un único progenitor, bien sea la madre o el padre, y uno o varios hijos.

También existe la reconstituida: ubicada cuando uno o varios miembros de la actual pareja tiene una o varias hijas de uniones anteriores. La homoparental: parejas del mismo género (dos hombres o dos mujeres) con o sin hijos.

Padres separados: caracterizada porque los progenitores se han separado, a pesar de no vivir juntos, cumplen con su rol como padres.

Está la multinuclear: compuesta por la familia nuclear y por personas sin parentesco. Asimismo, la unipersonal: formada por una sola persona. La Dink: caracterizada por ser parejas sin hijos, que posponen o renuncian a la maternidad o paternidad.

Está la familia LAT (viviendo juntos separados), donde las personas tienen una relación seria y estable, pero no comparten domicilio ni viven juntos.

Y la multiespecie: aquellos que consideran a sus animales como su familia; esto debido a que el Poder Judicial de México reconoció a los animales como seres sintientes con derechos que pueden ser extinguidos por las vías jurisdiccionales.

Especialista

Para Valencia, las familias son diversas y no siempre se encuentran unidas sanguíneamente, algo que se encontraba muy arraigado.

“Mientras no fuera consanguíneo entonces no podrías llamarlo que era de tu familia. No obstante, ahora está restaurado y se busca comprenderla desde los lazos sentimentales, quienes comparten actividades”, dijo.

Por tanto, la psicóloga llamó a la reflexión sobre el sentido de crear y estar en una familia puesto que ahora los lazos sentimentales son la “punta de lanza” para considerarse o no parte de alguna.

Valencia hizo un llamado a no estar casados “religiosamente” con ese concepto de familia, y verla y pensar que tal vez no nos estemos dando cuenta que somos parte de alguna, ya sea al estar con perros, roomies o bien en soledad.

De acuerdo con información de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A. C., la familia es una institución social básica que encauza y organiza a través de la interacción personal, los valores, las creencias y costumbres de una determinada estructura social.

Existen y coexiste diversidad de tipos, por lo que es de suma importancia que se les reconozcan con el objetivo de que los derechos y obligaciones establecidos para cada uno de sus miembros respondan a las necesidades de la amplia variedad de estructuras familiares y no solo de un modelo impuesto que generalmente es el de la familia nuclear.