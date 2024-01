Incremento al salario sigue sin reflejarse

Según la percepción económica de las familias, el incremento al salario mínimo a partir de este año (que pasó de 207 a 249 pesos) no se refleja en el poder adquisitivo. Por el contrario, se señala que los incrementos fueron mucho mayores a lo que se gana y hoy se compra menos por el aumento de precios que se empezó a generar desde el año pasado en la canasta básica.

Inflación

En entrevista, la líder de la agrupación Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional, Isabel Méndez, reconoció que si bien hubo un incremento en su salario a partir del 1 de enero, este no refleja la realidad que enfrentan las familias que viven en la zona de la frontera sur de México, quienes en su mayoría viven al día.

Mencionó que con la inflación que pega en los precios de la canasta básica se absorbe cualquier aumento que se pueda dar en el salario, por lo que a pesar de que algunas personas perciben más recursos, quizás les alcance para los mismos o menos productos.

“Sí hay un incremento en el salario del 20 %, pero no se ve reflejado y no es suficiente, porque muchos productos de la canasta básica incrementaron de manera desmedida, y ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas”, abundó.

Aumento de precios

Indicó que productos como el tomate y la cebolla, que están dentro del cuadro básico de frutas y verduras de la canasta básica y que son utilizados diariamente por las familias, dispararon sus precios y a la fecha no bajan.

Detalló que la situación para las familias es cada vez más complicada, ya que el poco recurso que les llega es insuficiente para cubrir el pago de servicios básicos.

Puso de ejemplo el tema del pago de la luz, cuyo recibo incrementó en muchos hogares en más del 200 por ciento, por lo que las familias han sido golpeadas por los aumentos en todos los rubros y en la canasta básica.

Mencionó que los beneficios fiscales que se aplican desde hace más de dos años en la frontera sur —que debió provocar la disminución del IVA— en poco ha favorecido a las familias, ya que los productos no bajaron de precio, por irregularidades de los empresarios y solo algunas empresas transnacionales lo aplican, pero los precios se han emparejado y siguen siendo altos.