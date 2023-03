Inicia foro sobre Programa Estatal de Cambio Climático

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) arrancó el proceso de la “Actualización del Programa Estatal de Cambio Climático para Chiapas”, considerando los lineamientos planteados en la normatividad nacional y estatal en materia de cambio climático.

Con el objetivo de dar a conocer el documento y contenidos de la “Actualización del Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de Chiapas” a los representantes de los sectores involucrados en la atención, seguimiento e implementación de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, se presentaron los principales resultados por capítulo del documento.

Dentro de los resultados encontrados en cada capítulo se registraron: El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de Chiapas y Proyecciones de Emisiones de GEI al 2030; Análisis de impactos del cambio climático y de la vulnerabilidad en sectores estratégicos; Propuesta de Metas y Acciones Estratégicas de Adaptación al 2030; Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación.

De igual manera se llevaron a cabo mesas de trabajo para la discusión e identificación de pautas que faciliten la implementación del programa e integrar un plan de gestión del mismo con la colaboración de conocedores y representantes de los sectores generadores de emisiones.

El foro estuvo coordinado por personal de la Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental de la Semahn, el Consorcio Integrado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C., Cooperativa Ambio, Cecropia Soluciones Locales a Retos Globales A. C., y Sistemas y Decisiones Ecológicas Consultoría S. C.