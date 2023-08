Instalación eléctrica en mal estado aumenta riesgos

Se ha dicho mucho sobre dejar cargando el celular toda la noche o dejar conectado solo el cargador del mismo representa un alto riesgo de cortocircuito y sobrecarga. De acuerdo con el docente del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), Aldo Esteban Aguilar Castillejos, esto es totalmente cierto, sobre todo cuando el cargador fue reemplazado.

Detalló que algunos fabricantes de marcas no reconocidas no cumplen ciertas normas de seguridad para el aspecto de carga, aunque no se tenga el teléfono conectado, lo que genera un calentamiento del cargador, provocando que el sistema interno se deteriore y explote.

El riesgo aumenta cuando la instalación eléctrica no está en buen estado. Desafortunadamente, este aspecto no suele tomarse en cuenta o planearse a largo plazo en la construcción de viviendas, por lo que su tiempo de vida es más corto, impactando en la economía de los propietarios, porque habrá mayor consumo de energía.

El mantenimiento, que todavía muy pocas personas suelen hacer, es importante para reducir el consumo de energía al valor más óptimo posible. Al tratarse de instalaciones eléctricas mucha gente piensa en más lo económico, pero al utilizar materiales baratos su tiempo de vida es más corto.

Prevención

Mencionó que si una instalación data de más de 20 años, seguramente ya contiene un sulfato o componente en los conductores que hace que la energía no se aproveche del todo, lo que se traduce en un consumo extra en la tarifa de cobro.

Invertir en el mantenimiento es un factor importante, eso sí, con especialistas en el tema. El Instituto Tecnológico cuenta con la carrera de ingeniería eléctrica, que trata en especial esos temas, según las necesidades actuales.

Señaló que desconectar aparatos eléctricos que se usan muy poco tiene un impacto leve en el consumo de energía, porque estos equipos cuentan con un modo de ahorro que hacen que el consumo sea hasta del 1 %, mientras no se usan.

Lo que sí supondría un impacto es si la instalación eléctrica está mal realizada, hay corto o humedad, porque el consumo será irregular e incluso puede dispararse.