Piden tomar precauciones por las altas temperaturas

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas emite un llamado a toda la población a extremar precauciones ante el pronóstico de temperaturas superiores a los 40 grados, provocadas por las intensas olas de calor.

Olas de calor

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua-SMN) dio a conocer que para esta temporada se esperan cinco olas de calor en las siguientes fechas: una en el mes de marzo del 10 al 15; en el mes de abril que corresponden del 5 al 10 y del 20 al 25 de ese mismo mes; la cuarta se estará presentando del 1 al 5 de mayo; mientras que la última se prevé ocurra durante la primera semana de junio.

Se espera que las temperaturas superiores a los 40 grados se registren en los municipios que se encuentran dentro de las regiones Valles Zoque e Istmo-Costa. Mientras que para las regiones Soconusco, Frailesca, De los Llanos y Metropolitana se esperan temperaturas entre los 35 a 40 grados Celsius; para el resto del estado se pronostican temperaturas entre los 31 a 35 grados.

Afectaciones

Es importante destacar que las altas temperaturas pueden ocasionar en nuestra salud insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

Ante esta situación, se recomienda a la población extremar precauciones y evitar exponerse a los rayos del sol (por un tiempo prolongado), además de mantenerse bien hidratados con el consumo de suficiente líquido para evitar los golpes de calor, así como evitar asolearse entre las 11 a. m. y 4 p. m., usar ropa clara, lentes de sol, gorra, sombrero o sombrilla, usar protector solar con factor solar 30 o mayor, consumir frutas y verduras frescas, y buscar lugares frescos.

Alimentos

En el caso de los alimentos, el calor favorece el crecimiento de poblaciones de microorganismos, en especial, las bacterias, las cuales aceleran la descomposición de los alimentos, lo que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales.

Para reducir los riesgos de enfermedades gastrointestinales, Protección Civil exhorta a la población a no dejar alimentos perecederos a temperatura ambiente, evitar sobrecargar la nevera regulando la temperatura por debajo de los 5 grados Celsius; en caso de no consumir los alimentos a la brevedad, es importante que estos se mantengan calientes a una temperatura de 65 grados, mientras que la comida que no se consumirá deberá ser refrigerada lo más pronto posible.