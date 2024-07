Ferka llegó a la final de Master Chef Celebrity y podría salir victoriosa en este reality, aunque muchos espectadores consideran que ella ha sido favorecida por la producción para avanzar.

A raíz de eso, las personas sienten que por eso Ferka y Jawy Méndez han llegado a la final de Master Chef, porque no son tan buenos cocineros, pero sí han hecho mucho escándalo. Reporteros cuestionaron a Ferka sobre los rumores de favoritismo en el programa, y ella respondió que la gente ya se había tardado en inventarse algo. “Eso me habla de que están muy metidos en la cocina y en mis proyectos, no sé qué vaya a pasar”, señaló.

Además, Ferka enfatizó que no había favoritos, que todos los que estuvieron participando dieron lo mejor y que cualquiera puede resultar ganador.